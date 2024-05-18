Ладина Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ладина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладин Максим Александрович

Рождение ребёнка
13.07.2012

Сын: Ладин Матвей Максимович

Отец ребёнка: Ладин Максим Александрович

Рождение ребёнка
18.01.2019

Дочь: Ладина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Ладин Максим Александрович

Рождение ребёнка
18.01.2019

Дочь: Ладина Полина Максимовна

Отец ребёнка: Ладин Максим Александрович

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