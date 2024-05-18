Ладина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.2012
Отец ребёнка: Ладин Максим Александрович
Рождение ребёнка
18.01.2019
Дочь: Ладина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Ладин Максим Александрович
Рождение ребёнка
18.01.2019
Дочь: Ладина Полина Максимовна
Отец ребёнка: Ладин Максим Александрович