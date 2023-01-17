Антонова (Коваленко) Мария Ивановна
Место рожденияБекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения09.07.1909 ст.
Дата смерти18.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1909 ст.
Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
09.10.1929
Рождение ребёнка
14.08.1940
Дочь: Киприянова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович
Смерть
18.04.1978
Бекетовка Кировский р-н Волгоград