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Антонова (Коваленко) Мария Ивановна

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Место рождения

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

09.07.1909 ст.

Дата смерти

18.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1909 ст.

Отец: Коваленко Иван Гаврилович

Мать: Коваленко Наталья Ивановна

Бекетовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
09.10.1929

Муж: Антонов Иван Александрович

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1940

Дочь: Киприянова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович

Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
18.04.1978
Бекетовка Кировский р-н Волгоград
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