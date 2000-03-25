Кузьмин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.2000
Дочь: Тихова Алина Владимировна
Мать ребёнка: Тихова Валентина
Рождение ребёнка
10.02.2009
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тихова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихова Валентина