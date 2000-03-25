Кузьмин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Николай Алексеевич

Кузьмин Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.2000

Дочь: Тихова Алина Владимировна

Мать ребёнка: Тихова Валентина

Рождение ребёнка
10.02.2009

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тихова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихова Валентина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close