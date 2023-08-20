Ломтева (Ильичева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломтева (Ильичева) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1891

Муж: Ломтев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.10.1891

Дочь: Ломтева Анна Петровна

Отец ребёнка: Ломтев Петр Дмитриевич

Новая, Груздевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1894

Дочь: Ломтева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ломтев Петр Дмитриевич

Новая, Груздевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1900

Сын: Ломтев Иван Петрович

Отец ребёнка: Ломтев Петр Дмитриевич

Новая, Груздевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ломтев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Ломтев Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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