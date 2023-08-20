Ломтева (Ильичева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1891
Рождение ребёнка
21.10.1891
Дочь: Ломтева Анна Петровна
Отец ребёнка: Ломтев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.09.1894
Дочь: Ломтева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ломтев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.09.1900
Сын: Ломтев Иван Петрович
Отец ребёнка: Ломтев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ломтев Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно