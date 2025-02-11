Муллагильдин ?
мужской, родился 13.07.1957
умер 01.10.2016
ОтецМуллагильдин Мугин Нагимович26.12.1939 г.р.
Дети
Муллагильдин ИльгамНеизвестно г.р.
(Муллагильдина) АльбинаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1957
Отец: Муллагильдин Мугин Нагимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллагильдин Ильгам
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муллагильдина) Альбина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.2016