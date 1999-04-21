Халиуллин Рауф Хидиятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Рауф Хидиятович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1952

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1952

Отец: Халиуллин Хидият Нутфуллович

Мать: не указана

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