Симагин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симагин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1961

Дочь: Кудряшова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Симагина Галина Петровна

Савино, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симагин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Симагина Галина Петровна

Смерть
29.09.1991
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