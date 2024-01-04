Симагин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1961
Дочь: Кудряшова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Симагина Галина Петровна
Савино, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симагин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Симагина Галина Петровна
Смерть
29.09.1991