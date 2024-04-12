Павел Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Ефимович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.06.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1907 ст.

Отец: Цветков Ефим Фомич

Мать: Цветкова Анастасия Дмитриевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 28.06.1907 Чермы Павел Ефимович Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич мать жена Анастасия Дмитриевна Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Гдов жена мещанина Александра Степа... Показать все
Смерть
Неизвестно
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