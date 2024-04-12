Павел Ефимович
Место рождения
Дата рождения28.06.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1907 ст.
Отец: Цветков Ефим Фомич
Ильинская церковь, Черма 28.06.1907 Чермы Павел Ефимович Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич мать жена Анастасия Дмитриевна Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Гдов жена мещанина Александра Степа... Показать все
Смерть
Неизвестно