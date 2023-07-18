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Иван Васильев
Иван Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий Кондратов
1823 г.р.
Мать
Матрена Ермолаева
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Василий Кондратов
Мать:
Матрена Ермолаева
Смерть
Неизвестно
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