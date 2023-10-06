Ярмак (Бесараб) Агафия Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак (Бесараб) Агафия Пантелеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1876

Отец: Бесараб Пантелеймон Власович

Мать: Бесараб Марина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.10.1896

Муж: Ярмак Михаил Захарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1897

Дочь: Ярмак Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1899

Дочь: Ярмак Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1902

Сын: Ярмак Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1905

Сын: Ярмак Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1908

Дочь: Ярмак Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1911

Сын: Ярмак Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1915

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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