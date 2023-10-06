Ярмак (Бесараб) Агафия Пантелеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1876
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.10.1896
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1897
Дочь: Ярмак Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович
Рождение ребёнка
01.07.1899
Дочь: Ярмак Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович
Рождение ребёнка
11.02.1902
Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович
Рождение ребёнка
13.07.1905
Сын: Ярмак Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович
Рождение ребёнка
27.12.1908
Дочь: Ярмак Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович
Рождение ребёнка
06.02.1911
Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1915
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Ярмак Михаил Захарович
Смерть
Неизвестно