Налейкин Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налейкин Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Налейкин Виктор

Мать: Налейкина (Сепач) Агриппина (Феня) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Юры Юрьевна

Мать ребёнка: Налейкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Налейкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Юры 2 Юрьевна

Мать ребёнка: Налейкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Налейкина Валентина

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