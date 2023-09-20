Налейкин Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Юры Юрьевна
Мать ребёнка: Налейкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Налейкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Юры 2 Юрьевна
Мать ребёнка: Налейкина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Налейкина Валентина