(Субханова) Жаухария Бикмулловна
Место рожденияд.Новые Чечкабы Буинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабыханов Бикмулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиганшин Нурулла Габдуллович
Рождение ребёнка
06.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиганшин Нурулла Габдуллович
Смерть
Неизвестно