(Субханова) Жаухария Бикмулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Субханова) Жаухария Бикмулловна

Место рождения

д.Новые Чечкабы Буинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабыханов Бикмулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиганшин Нурулла Габдуллович

Рождение ребёнка
06.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиганшин Нурулла Габдуллович

Смерть
Неизвестно

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