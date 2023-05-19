Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Стогова) Анисья Изотова
(Стогова) Анисья Изотова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
01.07.1795
Пол
Женский
Отец
Стогов Изот Ефимов
1763 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Стогов Изот Ефимов
Мать: не указана
Смерть
01.07.1795
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия