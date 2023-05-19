(Стогова) Анисья Изотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стогова) Анисья Изотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

01.07.1795

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Стогов Изот Ефимов

Мать: не указана

Смерть
01.07.1795
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