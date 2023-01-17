Мясникова (Чекалова) Александра Сильвестрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти22.08.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Чекалов Селивестр Васильев
Мать: Чекалова Анна Павлова
Бракосочетание
23.10.1860 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
16.02.1863 ст.
Дочь: Мясникова Евдокия Уаровна
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
20.03.1864 ст.
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
05.10.1865 ст.
Дочь: Мясникова Пелагея Уаровна
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
31.10.1866 ст.
Дочь: Карпова Матрёна Уаровна
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
22.11.1867 ст.
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
04.12.1868 ст.
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
05.03.1870 ст.
Дочь: Мясникова Мария Уаровна
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
05.03.1870 ст.
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
07.10.1871 ст.
Сын: Мясников Евлампий Уарович
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Рождение ребёнка
13.09.1872 ст.
Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич
Смерть
22.08.1882 ст.
Причина смерти: от водянки
Похороны
25.08.1882 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан