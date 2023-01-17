Мясникова (Чекалова) Александра Сильвестрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Чекалова) Александра Сильвестрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

22.08.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Чекалов Селивестр Васильев

Мать: Чекалова Анна Павлова

Бракосочетание
23.10.1860 ст.

Муж: Мясников Уар Савельевич

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.

Сын: Мясников Яков Уарович

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1863 ст.

Дочь: Мясникова Евдокия Уаровна

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1864 ст.

Сын: Мясников Гавриил Уарович

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1865 ст.

Дочь: Мясникова Пелагея Уаровна

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Рождение ребёнка
31.10.1866 ст.

Дочь: Карпова Матрёна Уаровна

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1867 ст.

Сын: Мясников Николай Уарович

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1868 ст.

Сын: Мясников Николай Уарович

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1870 ст.

Дочь: Мясникова Мария Уаровна

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1870 ст.

Сын: Мясников Василий Уарович

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1871 ст.

Сын: Мясников Евлампий Уарович

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1872 ст.

Сын: Мясников Никита Уарович

Отец ребёнка: Мясников Уар Савельевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
22.08.1882 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от водянки
Похороны
25.08.1882 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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