Филипп До 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Филипп

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1785, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Сергей ФилипповДо 1803 г.р.
Яков ФилипповДо 1803 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Сергей Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Яков Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Аким Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Максим Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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