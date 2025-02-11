Филипп
мужской, родился До 1785, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Сергей ФилипповДо 1803 г.р.
Яков ФилипповДо 1803 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Сергей Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Яков Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Аким Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Максим Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно