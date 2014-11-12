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Волкова (Фадеева) Александра Ивановна

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Место рождения

Спичино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.05.1935

Дата смерти

12.11.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Спичино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.09.1961

Муж: Волков Геннадий Алексеевич

г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Геннадий Алексеевич

Смерть
12.11.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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