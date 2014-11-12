Волкова (Фадеева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.05.1935
Дата смерти12.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1961
г. Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Геннадий Алексеевич
Смерть
12.11.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область