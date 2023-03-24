Козина (Лосякова) Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1975
Бракосочетание
25.07.1997
Рождение ребёнка
12.08.1998
Сын: Козин Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Козин Константин Александрович
Мурманск
Рождение ребёнка
15.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Константин Александрович
Владимир, город Владимир, Владимирская область