Козина (Лосякова) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Лосякова) Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1975

Отец: Лосяков Евгений Григорьевич

Мать: Лосякова Галина Николаевна

Бракосочетание
25.07.1997

Муж: Козин Константин Александрович

Рождение ребёнка
12.08.1998

Сын: Козин Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Козин Константин Александрович

Мурманск
Рождение ребёнка
15.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Константин Александрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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