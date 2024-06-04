Ерина Марина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Могутова (Ерина) Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: П(К)Алунина (Ерина) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Ерина) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ерин Яков Иванович
Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Ерина) Матрена Иванова
Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев
Смерть
1787