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Ерина Марина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Могутова (Ерина) Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: П(К)Алунина (Ерина) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ерин Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Ерина) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ерин Яков Иванович

Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Ерина) Матрена Иванова

Отец ребёнка: Ерин (Эрин) Иван Старший Тимофеев

Смерть
1787

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