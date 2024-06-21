Уракова Агафья Петрова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1785
Невеста: взятая Калинурской волости из деревни Кушевой, ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Отец ребёнка: Ураков Митрофан Федотов
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: (Уракова) Устинья Митрофановна
Отец ребёнка: Ураков Митрофан Федотов
Год рождения вычислен по РС 1975
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 30 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Отец ребёнка: Ураков Митрофан Федотов
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: (Уракова) Прасковья Митрофанова
Отец ребёнка: Ураков Митрофан Федотов
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 47 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177, №43)
Смерть
До 1834
Отсутствует в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 270, №41)