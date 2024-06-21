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Уракова Агафья Петрова

Место рождения

Кушово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1785

Муж: Ураков Митрофан Федотов

Невеста: взятая Калинурской волости из деревни Кушевой, ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Ураков Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Ураков Митрофан Федотов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: (Уракова) Устинья Митрофановна

Отец ребёнка: Ураков Митрофан Федотов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1975
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 30 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Ураков Фёдор Митрофанов

Отец ребёнка: Ураков Митрофан Федотов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: (Уракова) Прасковья Митрофанова

Отец ребёнка: Ураков Митрофан Федотов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 47 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177, №43)
Смерть
До 1834
Отсутствует в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 270, №41)

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