Балтачев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтачев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Балтачев Иван Трофимович

Мать: Балтачева Зоя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Балтачева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтачев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Балтачева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтачев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Балтачева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балтачева Надежда

Смерть
Неизвестно
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