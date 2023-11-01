Балтачев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Балтачев Иван Трофимович
Мать: Балтачева Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Балтачева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балтачев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Балтачева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балтачев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Балтачева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балтачева Надежда
Смерть
Неизвестно