Моисеев Никита Парфенович
Место рождения
Дата рождения20.03.1907
Дата смерти17.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1940
Дочь: Ямщикова Галина Никитична
Мать ребёнка: Моисеева Александра Григорьевна
Пеганово, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.10.1946
Мать ребёнка: Моисеева Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
17.08.1987
Ангарск, Ангарское, Иркутская область