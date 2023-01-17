Моисеев Никита Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Никита Парфенович

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Место рождения

Бакуры, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.03.1907

Дата смерти

17.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакуры, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.08.1940

Дочь: Ямщикова Галина Никитична

Мать ребёнка: Моисеева Александра Григорьевна

Пеганово, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.10.1946

Сын: Моисеев Михаил Никитич

Мать ребёнка: Моисеева Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Александра Григорьевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
17.08.1987
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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