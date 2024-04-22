Немтырева (Глебова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немтырева (Глебова) Валентина Васильевна

Место рождения

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1952

Отец: Глебов Василий Гаврилович

Мать: Глебова Елена Матвеевна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.12.1970

Дочь: Соколова Светлана Владимирновна

Отец ребёнка: Немтырев Владимир Николаевич

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1972

Дочь: Журавлева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Немтырев Владимир Николаевич

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немтырев Владимир Николаевич

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