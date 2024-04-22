Немтырева (Глебова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1952
Отец: Глебов Василий Гаврилович
Мать: Глебова Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
14.12.1970
Дочь: Соколова Светлана Владимирновна
Отец ребёнка: Немтырев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
15.11.1972
Дочь: Журавлева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Немтырев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно