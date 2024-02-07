Харитонов Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1987
Дочь: Хопонова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Харитонова Светлана Егоровна
Рождение ребёнка
17.09.?
Дочь: Харитонова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Харитонова Светлана Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Александр Борисович
Мать ребёнка: Харитонова Светлана Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно