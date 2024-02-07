Харитонов Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1987

Дочь: Хопонова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Харитонова Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
17.09.?

Дочь: Харитонова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Харитонова Светлана Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Александр Борисович

Мать ребёнка: Харитонова Светлана Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Светлана Егоровна

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