Сухопарова Василиса Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова Василиса Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Сухопаров Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Сухопаров Моисей Иосифович

Россия, Омская область, Тюкалинский район, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Моисей Иосифович

Смерть
Неизвестно
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