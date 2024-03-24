Петкин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петкин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1990

Отец: Петкин Александр Михайлович

Мать: Косякова Наталья Ивановна

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