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Васса Ильина (Чна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.09.1873 ст.

Муж: Петр Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
22.05.1874 ст.

Сын: Иван Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
14.09.1875 ст.

Дочь: Надежда Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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