Васса Ильина (Чна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.09.1873 ст.
Муж: Петр Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
22.05.1874 ст.
Сын: Иван Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
14.09.1875 ст.
Дочь: Надежда Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Иванов (Ич)
Смерть
Неизвестно