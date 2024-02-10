Круподер (Дидюкина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2000
Отец ребёнка: Круподер Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
16.11.2005
Сын: Круподер Данил Валерьевич
Отец ребёнка: Круподер Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
05.09.2017
Сын: Круподер Артемий Валерьевич
Отец ребёнка: Круподер Валерий Владимирович