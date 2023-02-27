Рогозин Герасим
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Рогозин Трофим
Мать: (Рогозина) Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Екатерина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Харитон
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1842
Начато: 16.03.1842 года Окончено: 13.09.1845 года
Рождение ребёнка
1844
Сын: Рогозин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно