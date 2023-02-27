Рогозин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Герасим

Место рождения

Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рогозин Трофим

Мать: (Рогозина) Акулина

Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Екатерина

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: не указана

Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Рогозин Харитон

Мать ребёнка: не указана

Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Место жительства
1842
Павловка, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Начато: 16.03.1842 года Окончено: 13.09.1845 года
Рождение ребёнка
1844

Сын: Рогозин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Павловка, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно

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