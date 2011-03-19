Смоляр Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляр Константин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2011

Отец: Смоляр Дмитрий

Мать: Матвеева Ольга Владимировна

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