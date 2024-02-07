Вешнякова (Зайцева) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вешнякова (Зайцева) Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1981

Отец: Зайцев Сергей Георгиевич

Мать: Зайцева Нина Федоровна

Рождение ребёнка
18.09.2004

Сын: Вешняков Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Вешняков Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
08.10.2007

Дочь: Вешнякова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Вешняков Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вешняков Алексей Владимирович

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