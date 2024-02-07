Вешнякова (Зайцева) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1981
Отец: Зайцев Сергей Георгиевич
Мать: Зайцева Нина Федоровна
Рождение ребёнка
18.09.2004
Сын: Вешняков Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Вешняков Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
08.10.2007
Дочь: Вешнякова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Вешняков Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно