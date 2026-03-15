Волкова (Заботина) Анисия Ферапонтовна ?.08.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Волкова (Заботина) Анисия Ферапонтовна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась ?.08.1850, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Заботин Ферапонт Павлович1822 г.р.
Мать
Заботина (Строилова) Марфа Васильева1828 ст. г.р.
Дети
Волков Василий Стефанович1870 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1850

Отец: Заботин Ферапонт Павлович

Мать: Заботина (Строилова) Марфа Васильева

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Волков Василий Стефанович

Отец ребёнка: Волков Стефан Максимович

Смерть
Неизвестно

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