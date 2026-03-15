Волкова (Заботина) Анисия Ферапонтовна
женский, родилась ?.08.1850, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЗаботин Ферапонт Павлович1822 г.р.
МатьЗаботина (Строилова) Марфа Васильева1828 ст. г.р.
Дети
Волков Василий Стефанович1870 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1850
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Волков Василий Стефанович
Отец ребёнка: Волков Стефан Максимович
Смерть
Неизвестно