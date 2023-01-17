Ковалева (Гулинова) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Гулинова) Ефросинья Ивановна

Ковалева (Гулинова) Ефросинья Ивановна

avatar

Место рождения

Новое Яковцево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.06.1904

Дата смерти

04.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Яковцево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Владимир Васильевич

Жучки, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.06.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close