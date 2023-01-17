Ковалева (Гулинова) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.06.1904
Дата смерти04.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Владимир Васильевич
Жучки, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.06.1991