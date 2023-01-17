Каркотко Иосиф Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти25.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1923
Дочь: Каркотко Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Каркотко Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каркотко Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Каркотко Александра Николаевна
Смерть
25.05.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния