Каркотко Иосиф Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркотко Иосиф Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

25.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1923

Дочь: Каркотко Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Каркотко Александра Николаевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каркотко Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Каркотко Александра Николаевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
25.05.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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