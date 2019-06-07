Мирсаяпов Махмут
Место рожденияд.Мендяново, РБ
Дата рождения06.08.1946
Дата смерти07.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946
Отец: Мирсаяпов Мухамет
Мать: Мирсаяпова Гайша
д.Мендяново, РБ
Рождение ребёнка
15.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирсаяпова Забира Нагимовна
Нижневартовск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2019
c. Малояз
Похороны
Неизвестно
Мендяново