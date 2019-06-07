Мирсаяпов Махмут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирсаяпов Махмут

Место рождения

д.Мендяново, РБ

Дата рождения

06.08.1946

Дата смерти

07.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946

Отец: Мирсаяпов Мухамет

Мать: Мирсаяпова Гайша

д.Мендяново, РБ
Рождение ребёнка
15.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирсаяпова Забира Нагимовна

Нижневартовск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирсаяпова Забира Нагимовна

Смерть
07.06.2019
c. Малояз
Похороны
Неизвестно
Мендяново
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