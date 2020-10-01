Крачковский Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения22.07.1939
Дата смерти?.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1939
Рождение ребёнка
16.05.1968
Сын: Крачковский Виталий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.10.2020