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Крачковский Михаил Иванович

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Место рождения

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область

Дата рождения

22.07.1939

Дата смерти

?.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1939

Отец: Крачковский Иван Антонович

Мать: Крачковская Елена Михайловна

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.05.1968

Сын: Крачковский Виталий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
23.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Смерть
?.10.2020
Минск, Минск
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