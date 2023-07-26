Зыкова (Коптякова) Домна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1778
2-й брак Тимофея, первый брак Домны (ей 34 года)
Рождение ребёнка
1781
Сын: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно