Зыкова (Коптякова) Домна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкова (Коптякова) Домна Михайловна

Зыкова (Коптякова) Домна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1778

Муж: Зыков Тимофей Леонтьевич

2-й брак Тимофея, первый брак Домны (ей 34 года)
Рождение ребёнка
1781

Сын: Зыков Терентей (Прокопий) Тимофеевич

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.