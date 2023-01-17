Есакова (Подымова) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова (Подымова) Нина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Подымов Егор Иванович

Мать: Подымова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
25.07.1949

Сын: Есаков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Есаков Михаил Егорович

Рождение ребёнка
10.10.1958

Сын: Дмитриев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриев Николай

Киреевск, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Михаил Егорович

Смерть
1970
Киреевск, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Киреевск, Киреевский муниципальный район, Тульская область
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