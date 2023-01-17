Есакова (Подымова) Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Подымов Егор Иванович
Мать: Подымова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.07.1949
Сын: Есаков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Есаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
10.10.1958
Сын: Дмитриев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно