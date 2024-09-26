Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Кобзев Василий Антонович
Мать: Кобзева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саяпин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саяпин Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саяпин Афанасий
Смерть
Неизвестно