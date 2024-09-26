Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяпина (Кобзева) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кобзев Василий Антонович

Мать: Кобзева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саяпин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саяпин Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саяпин Афанасий

Смерть
Неизвестно

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