Воскобойников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскобойников Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иран
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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