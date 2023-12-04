Богер Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богер Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1958

Отец: Богер Александр Матвеевич

Мать: Лорова Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
15.06.1981

Дочь: Кондратьева Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Кондратьев Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
31.05.1983

Дочь: Кондратьева Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Кондратьев Анатолий Алексеевич

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