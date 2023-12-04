Богер Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1958
Отец: Богер Александр Матвеевич
Мать: Лорова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
15.06.1981
Дочь: Кондратьева Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Кондратьев Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.1983
Дочь: Кондратьева Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Кондратьев Анатолий Алексеевич