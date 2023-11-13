Черняев Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняев Александр Петрович

Мать: Черняева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.06.2009

Сын: Черняев Руслан Дмитриевич

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черняева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черняева Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Артур Дмитриевич

Мать ребёнка: Черняева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Елена

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