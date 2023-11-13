Черняев Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.2009
Сын: Черняев Руслан Дмитриевич
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черняева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черняева Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черняева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняева Елена