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Воробьев Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

15.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Воробьев Яков

Мать: Воробьева Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Дарья Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Дарья Спиридоновна

Смерть
15.09.1943
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Дарья Спиридоновна

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