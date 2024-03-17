Воробьев Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти15.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Воробьев Яков
Мать: Воробьева Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1937
Рождение ребёнка
Около 1939
Смерть
15.09.1943
Рождение ребёнка
Около 1947