Выголова (Пермякова) Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780 или 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 или 1785
Отец: Пермяков Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1804
Рождение ребёнка
14.05.1804
Дочь: Выголова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Выголов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
25.08.1807
Сын: Выголов Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Выголов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Выголов Алексей Андреевич
с. Дмитриевское, д. Бутусы
Смерть
Неизвестно