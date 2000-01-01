Выголова (Пермякова) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выголова (Пермякова) Марфа Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780 или 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 или 1785

Отец: Пермяков Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1804

Муж: Выголов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
14.05.1804

Дочь: Выголова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Выголов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
25.08.1807

Сын: Выголов Симеон Алексеевич

Отец ребёнка: Выголов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Выголов Иван Алексиевич

Отец ребёнка: Выголов Алексей Андреевич

с. Дмитриевское, д. Бутусы
Смерть
Неизвестно
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