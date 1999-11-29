Игнатов Иван Данилович
Место рожденияРоссия, с. Гоголь-Бор Земетченский район, Пензенская область
Дата рождения21.04.1922
Дата смерти29.11.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна
Смерть
29.11.1999