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Игнатов Иван Данилович

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Место рождения

Россия, с. Гоголь-Бор Земетченский район, Пензенская область

Дата рождения

21.04.1922

Дата смерти

29.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна

Смерть
29.11.1999

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