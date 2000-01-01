Кубасов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.12.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1906 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубасова Ольга

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубасова Ольга

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубасова Ольга

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубасова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубасова Ольга

Смерть
18.12.1946
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