Кубасов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.12.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубасова Ольга
Смерть
18.12.1946