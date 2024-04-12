Казначеев Феоктист Павлович
Место рождения
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Казначеев Павел Антонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1703
Сын: Казначеев Зиновий Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1705
Сын: Казначеев Семен Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1711
Сын: Казначеев Макар Феоктистович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно