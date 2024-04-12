Казначеев Феоктист Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеев Феоктист Павлович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Казначеев Павел Антонович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Казначеев Зиновий Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Казначеев Семен Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Казначеев Макар Феоктистович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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