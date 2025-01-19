Васильев Иван Иванович
мужской, родился До 1901 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Васильева Вера АлександровнаДо 07.10.1902 ст. г.р.
Дети
(Васильева) Апполинария Ивановна02.01.1901 ст. г.р.
Васильев Сергей Иванович07.10.1902 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1901 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1901 ст.
Дочь: (Васильева) Апполинария Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Вера Александровна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.
Мать ребёнка: Васильева Вера Александровна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно