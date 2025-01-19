Васильев Иван Иванович До 1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Васильев Иван Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился До 1901 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Васильева Вера АлександровнаДо 07.10.1902 ст. г.р.
Дети
(Васильева) Апполинария Ивановна02.01.1901 ст. г.р.
Васильев Сергей Иванович07.10.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1901 ст.

Жена: Васильева Вера Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1901 ст.

Дочь: (Васильева) Апполинария Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Вера Александровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZ4V?cat=752387&i=747 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-DZMR?cat=752387&i=775

Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.

Сын: Васильев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Васильева Вера Александровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-J3GY?cat=752387&i=78

Смерть
Неизвестно

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