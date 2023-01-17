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Феоктистов Алексей Петрович

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Место рождения

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феоктистов Петр Ефимович

Мать: Феоктистова Марина Васильевна

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.12.1951

Сын: Феоктистов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.02.1957

Сын: Феоктистов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Феоктистова Клеопатра Федоровна

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феоктистов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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