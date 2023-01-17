Феоктистов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1951
Сын: Феоктистов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1957
Сын: Феоктистов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Феоктистова Клеопатра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феоктистов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно