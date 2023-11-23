Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1714

Сын: Федор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1724

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Дмитрий Григорьевич (1724 - ?) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. В 1745 году определен во дьячка к церкви села Новленского Пошехонского уезда. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
1726

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Григорий Григорьевич (1726 - 1787) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. 25 декабря 1752 года рукоположен во священника к церкви того же села. Впоследствии... Показать все
Смерть
Неизвестно

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