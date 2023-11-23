Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1714
Сын: Федор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1724
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Дмитрий Григорьевич (1724 - ?) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. В 1745 году определен во дьячка к церкви села Новленского Пошехонского уезда. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
1726
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Григорий Григорьевич (1726 - 1787) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. 25 декабря 1752 года рукоположен во священника к церкви того же села. Впоследствии... Показать все
Смерть
Неизвестно