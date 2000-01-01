Haas (Wagner) Rose — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Haas (Wagner) Rose

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Место рождения

Drohobycz, Galicia, Austria

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

?.01.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Около 1910 г.р.
Около 1920 г.р.
1921 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Wagner Issy

Мать: Rebeka

Drohobycz, Galicia, Austria
Иммиграция
1908
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Haas Irving

Отец ребёнка: Haas Max

Austria
Бракосочетание
26.08.1917

Муж: Haas Max

Bronx, New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Haas Leon

Отец ребёнка: Haas Max

New York, United States
Рождение ребёнка
21.06.1921

Дочь: Logan Bernice H

Отец ребёнка: Haas Max

New York, USA
Место жительства
1935
Смерть
?.01.1974
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