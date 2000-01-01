Haas (Wagner) Rose
Место рожденияDrohobycz, Galicia, Austria
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти?.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Wagner Issy
Мать: Rebeka
Drohobycz, Galicia, Austria
Иммиграция
1908
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Haas Irving
Отец ребёнка: Haas Max
Austria
Бракосочетание
26.08.1917
Муж: Haas Max
Bronx, New York, United States
Рождение ребёнка
21.06.1921
Дочь: Logan Bernice H
Отец ребёнка: Haas Max
New York, USA
Место жительства
1935
Смерть
?.01.1974